В Азербайджане в новом учебном году первый урок в начальных классах будет посвящен теме «Спорт и здоровье», в V-IX классах — «Чтение — дорога к духовному обогащению», X-XI классах — «Азербайджан на пути развития».

Как сообщает Report, министр образования Джейхун Байрамовподписал соответствующий приказ.

Согласно документу, общеобразовательным школам, находящимся в подчинении Управления образования по городу Баку, Управлению образования города Гянджа, районных и городских отделов образования и министерства образования поручено обеспечить участие на уроках представителей общественности, участников войны, ветеранов труда, бывших выпускников.

Minval.az