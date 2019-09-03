В результате операции, проведенной сотрудниками Хатаинского районного управления полиции и 37-го Отделения полиции, задержан житель столицы Хаял Гаджиев, занимавшийся незаконным оборотом и куплей-продажей наркотиков. В ходе обыска у него был обнаружен и изъят сильнодействующий героин чистым весом 2,188 граммов.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в своих показаниях задержанный сказал, что здоров, но, несмотря на это выдавал себя за человека с ограниченными физическими возможностями и занимался попрошайничеством в столице.

Х.Гаджиев признался, что пытался отвлечь внимание от себя под обликом попрошайки и тем самым легко занимался незаконным оборотом наркотиков. Задержанный отметил также, что тратил собранные путем попрошайничества деньги на приобретение наркотиков.

По факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, решением суда он приговорен к 2 месяцам ареста. Следственные мероприятия продолжаются.

Minval.az