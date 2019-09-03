Сегодня продолжились совместные летно-тактические учения Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции “TurAz Qartalı — 2019”.

В учениях задействованы вертолеты Ми-35, Ми-17, “Sikorsky” UH-70, CH-47 “Chinook” и ATAK/AH-1W.

 

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