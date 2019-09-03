Сегодня продолжились совместные летно-тактические учения Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции “TurAz Qartalı — 2019”.
В учениях задействованы вертолеты Ми-35, Ми-17, “Sikorsky” UH-70, CH-47 “Chinook” и ATAK/AH-1W.
Сегодня продолжились совместные летно-тактические учения Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции “TurAz Qartalı — 2019”.
В учениях задействованы вертолеты Ми-35, Ми-17, “Sikorsky” UH-70, CH-47 “Chinook” и ATAK/AH-1W.
Дата: 2019/09/03 12:25
Раздел: Азербайджан, Армия
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