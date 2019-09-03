Туристический портал ТурСтат представил рейтинг стран въездного туризма в Россию за первые 6 месяцев 2019 года.

По данным ТурСтат, Азербайджан с 418 тысячами поездок занял пятое место по числу въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию в первом полугодии 2019 года.

Число поездок из Азербайджана в Россию выросло на 22 тысячи или на 6% по сравнению с прошлым годом.

В первую десятку стран по числу въездных туристских поездок в Россию входят Украина — 3 млн 424 тысячи поездок (-8% по сравнению с прошлым годом), Казахстан — 1 млн 569 тыс. (+2%), Китай — 780 тыс. (+17%), Финляндия — 430 тыс. (-7%), Азербайджан — 418 тыс. (+6%), Польша — 323 тыс. (-7%), Германия — 270 тыс. (+3%), Молдова — 189 тыс. (-17%) и Эстония — 232 тыс. (+9%).

Рейтинг составлен по результатам анализа статистики въездных туристских поездок иностранцев в Россию.

Minval.az