Руководство Армении своими действиями наносит серьезный ущерб усилиям по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

«Поздравления» премьер-министра и президента Армении, адресованные марионеточному сепаратистскому режиму, созданному на оккупированных территориях Азербайджана, с так называемым «днем независимости», являются явными и неприкрытыми признанием агрессивной политики официального Еревана»,- отмечается в заявления.

МИД отмечает, что посещение политическим руководством и главами дипломатических представительств Армении оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и прилегающих к нему районов наглядно демонстрирует попытки Еревана закрепить статус-кво, сопровождающийся грубым нарушением норм и принципов международного права.

«Это наносит серьезный ущерб усилиям по урегулированию конфликта мирным путем. Недавние совершенно безосновательные заявления руководства Армении и предпринятые им шаги направлены на то, чтобы убедить себя и собственный народ в «оправданности» своих незаконных действий», — говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что «Армения (…) должна осознать, что эти земли вновь вернутся под контроль Азербайджана, где будет обеспечено совместное мирное сосуществование двух общин региона в условиях мира и безопасности».

«Иного решения конфликта не существует, и это прекрасно понимают посредники в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ и все мировое сообщество», — отмечается в заявлении.

Minval.az