В связи с проливным дождем появились проблемы в работе светофоров на ряде столичных перекрестков, сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).

В настоящее время не работают светофоры на девяти перекрестках улиц и проспектов: улица Г.Зардаби — улица А.Аббасова; проспект Азадлыг — улица Н.Гянджеви; улица 28 Мая — улица А.Пушкина; улица А.Пушкина – улица Хагани; проспект Азадлыг — улица Ю.Чеменземинли; проспект Азадлыг — улица М.Араза; проспект Ататюрка – улица М.Араза; проспект Азадлыг – улица М.Миргасымова; проспект Хатаи – улица Н.Гулиева.

Проводится работа по восстановлению работы светофоров, сообщили в БТА.

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