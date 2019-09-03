В 2018 году в Азербайджане скончались 1825 детей в возрасте до пяти лет.

Как сообщает во вторник Trend, основной причиной этого являются проблемы, возникшие в перинатальный период. По этой причине в прошлом году скончался 1001 ребенок.

Также причиной являются заболевания дыхательной и нервной систем. В прошлом году из-за заболеваний нервной системы скончались 289, дыхательной системы — 215 детей.

В 2018 году от травм и других последствий воздействия внешних причин скончались 214 детей.

В целом в 2018 году скончались 2412 детей до 18 лет, из них 1433 — мальчики, 979 — девочки.

1558 из этих случаев смертей зарегистрированы в городах, 854 — в селах.

Отметим, что в 2017 году скончались 2058, в 2016 — 2092, в 2015 — 2395 детей.

Minval.az