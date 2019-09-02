Стала известна дата суда над бывшим директором школы №162 Севиндж Аббасовой, обвиняемой в халатности, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает АПА, подготовительное заседание суда, который пройдет под председательством судьи Азера Тагиева в Сабаильском районном суде, назначено на 12 сентября.

Отметим, по факту самоубийства ученицы 8 класса средней школы №162 в Сабаильском районе города Баку Элины Гаджиевой, которая бросилась с третьего этажа учебного заведения, в прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР. Директор школы Севиндж Аббасова была привлечена к ответственности по статьям 143 (оставление в опасности) и 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) в качестве обвиняемого лица. В отношении нее решением суда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 8 августа мера пресечения была продлена.

Потерпевшая сторона подала апелляционную жалобу на изменение меры пресечения с домашнего ареста на арест.

Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу потерпевшего, поскольку срок подачи жалобы истек.

Сабаильский районный суд удовлетворил ходатайство в связи с восстановлением обращения. По этой причине был проведен повторный суд.

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