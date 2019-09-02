Женская сборная Азербайджана по волейболу заняла 10-е место на чемпионате Европы.

Как сообщает «Азериспорт», «милли», одержав четыре победы в пяти матчах, заняла второе место в группе С, но проиграла в 1/8 финала команде Болгарии (0:3).

Minval.az