Женская сборная Азербайджана по волейболу заняла 10-е место на чемпионате Европы.
Как сообщает «Азериспорт», «милли», одержав четыре победы в пяти матчах, заняла второе место в группе С, но проиграла в 1/8 финала команде Болгарии (0:3).
Женская сборная Азербайджана по волейболу заняла 10-е место на чемпионате Европы.
Как сообщает «Азериспорт», «милли», одержав четыре победы в пяти матчах, заняла второе место в группе С, но проиграла в 1/8 финала команде Болгарии (0:3).
Дата: 2019/09/02 21:38
Раздел: Азербайджан, Спорт
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