Национальный авиаперевозчик Азербайджана и ведущая туристическая компания Китая HCG International Travel Group в понедельник подписали трехлетнее соглашение по выполнению чартерных пассажирских рейсов по маршруту Баку-Пекин-Баку.

Как говорится в сообщении «Азербайджанских Авиалиний», документ подписали директор пассажирской авиакомпании AZAL Джамиль Манизаде и директор HCG International Travel Group Хе Йонг (He Yong).

Долгосрочное партнерство между AZAL и HCG International Travel Group было достигнуто после успешного сотрудничества между компаниями с марта текущего года.

Стороны также обсудили открытие в 2020 году новых направлений из Азербайджана в Китай.

«Будучи лидирующим туристическим агентством Китая HCG International Group Travel проявила себя в качестве надежного партнера по выполнению наших регулярных рейсов в Китай. Постоянный спрос на данный рейс подчеркивает растущий туристический потенциал Азербайджана, а также удобные транзиты через международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку», — отметил Джамиль Манизаде.

В свою очередь, глава HCG International Хе Йонг подчеркнул: «Мы очень рады, что удалось заключить такое стратегическое соглашение с национальным авиаперевозчиком Азербайджана и нашей компанией. AZAL всегда отличался высоким уровнем сервиса, а аэропорт столицы Азербайджана позволяет планировать удобные стыковки между Европой и Азией».

В настоящее время, в рамках летнего расписания между Баку и Пекином выполняются три рейса в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. С 27 октября, с вступлением в силу зимнего расписания, будет выполняться два рейса – по вторникам и воскресеньям. Рейсы выполняются на комфортабельных широкофюзеляжных самолетах Boeing 767-300ER.

Minval.az