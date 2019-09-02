Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года экспортировал в Турцию 4 млрд 409,68 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 38,1% выше показателя аналогичного периода 2018 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в июне 2019 года в общем объеме поставок газа в Турцию на долю Азербайджана пришлось 650,67 млн кубометров или 24,34%. Поставки по сравнению с июнем 2018 года увеличились на 11,24%.

В целом, в июне экспорт газа в Турцию составил 2 млрд 673,71 млн кубометров (спад на 8,7% сравнению с июнем 2018г). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 2 млрд 25,87 млн кубометров (75,7% всех поставок), LNG – 647,84 млн кубометров (24,3%). Помимо Азербайджана, поставки газа трубопроводом в отчетный период были осуществлены из Ирана и России.

В 2018 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 7 млрд 521,15 млн кубометров.

Minval.az