Азербайджанский гимнаст Мурад Агарзаев стал победителем розыгрыша Кубка мира из серии Challenge, состоявшегося в турецком городе Мерсин, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана.

Азербайджанский гимнаст вышел в финал во всех шести гимнастических дисциплинах, но лучший результат продемонстрировал в опорном прыжке, в котором и занял первое место. Судьи оценили его выступление на 14,175 балла. На втором месте оказался Давид Хадлестон (Болгария, 13,475), а замкнул тройку призеров Неофитос Кирьяку (Кипр, 13,150).

Что касается остальных дисциплин, то в вольных упражнениях Агарзаев занял пятое место (13,600 балла), на коне стал шестым (11,800), на кольцах вновь занял шестое место (13,750), на брусьях расположился на седьмой строчке (11,250), на перекладине остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место (11,600).

Другой азербайджанский гимнаст Джавидан Бабаев стал обладателем бронзовой медали в упражнениях на кольцах. По итогам выступления в финале гимнаст заработал 13,750 балла, что на 0,250 балла больше, чем у ближайшего преследователя — спортсмена из Болгарии Мартина Мишева.

Кроме того, Бабаев вышел в финал на перекладине, в котором с результатом 9,650 занял шестое место.

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