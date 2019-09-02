«В столице усиливается борьба с аморальными и противоречащими национальному менталитету явлениями. С этой целью с сегодняшнего дня в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным руководством Главного управления полиции города Баку, перед сотрудниками полиции поставлены конкретные задачи в рамках их полномочий».

Об этом АПА сообщил начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ), майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, анализ поступивших от жителей столицы обращений и наблюдаемых негативных социальных явлений показывает, что в некоторых объектах отдыха и развлечений в Баку – ночных клубах, барах, отелях и мотелях, на центральных улицах наблюдаются явления, противоречащие общественной морали и этике. Для повышения эффективности борьбы со всеми формами противоречащих этике явлений предусмотрено проведение комплексных профилактических мероприятий, направленных на пресечение поведения, несоответствующего нашим национальным и моральным ценностям, а также других негативных явлений.

Созданы специальные наряды полиции из оперативников и сотрудников органов общественной безопасности для борьбы с лицами с пониженной социальной ответственностью, которые занимаются такого рода деятельностью в основном на «Площади фонтанов» и улице Низами в Сабаильском районе, на перекрестке улиц С.Вургуна и Низами в Насиминском районе.

Продолжается проведение соответствующих мероприятий путем образцовой организации и несения службы в столице, надежной защиты порядка, законных интересов граждан от противоправных действий.

Общественности будет периодически предоставляться информация о проделанной работе и осуществленных мероприятиях.

Minval.az