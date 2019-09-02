В Гядабеке произошел вооруженный инцидент.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, 31 августа на территории села Арысу Гедабекского района житель Шамкирского района А.Гасанов ранил выстрелом из ружья свою родственницу, жительницу села Р.Велиеву в руку, а ее сына А.Алиева в ногу.

Затем А.Гасанов облил нефтью и поджег двухэтажный дом Р.Велиевой. В результате сгорели находившиеся в доме вещи и крыша площадью 20 кв. м.

Пожар был потушен, Р.Велиева и А.Алиев доставлены в больницу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гедабекского районного отделения полиции, А.Гасанов был задержан по подозрению в попытке убийства. У него изъято охотничье ружье марки «ИЖ-16» без соответствующих документов, использованное им при совершении преступления.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Minval.az