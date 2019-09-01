Российский футболист Александр Самедов возобновил карьеру. Футболист продолжит карьеру в клубе любительской футбольной лиги «Знамя», сообщает российский интернет-портал vprognoze.ru.

Дебют Самедова за «Знамя» состоится 7 сентября в матче против «Витязя» из Подольска. При этом, по словам директора «Знамя» Евгения Лукьянова, Александр Самедов не будет получать в клубе зарплату. Защищать цвета «Знамя» игрок будет до конца чемпионата, который завершится в конце октября.

После 20 туров «Знамя» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. От лидирующего «Олимпа-2» команда отстает на 1 очко. Отметим, за «Знамя» также выступают два бывших игрока «Спартака» Роман Павлюченко и Александр Шешуков.

Напомним, этим летом Александр Самедов объявил о завершении карьеры. Последний клубом игрока стал «Крылья Советов». Также россиянин защищал цвета «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и «Москвы». Всего на клубном уровне Самедов провел 456 матчей, забив 70 голов и сделав 84 голевые передачи.

В национальной команде России Александр Самедов отыграл 53 матча, записав на свой счет 7 голов.

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