Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако к вечеру местами будет дождь, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-20, днем — 23-26 градусов тепла, в Баку ночью — 16-18, днем — 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-80, днем — 55-65 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) — 22-23, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди. В отдельных северных и восточных районах ожидаются ливневые дожди, есть вероятность выпадения града. Утром местами будет туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью — 14-19, днем — 22-27, в горах ночью — 8-13, днем — 15-20 градусов тепла.

Minval.az