Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров улучшил свое положение в рейтинге Международной Федерации шахмат.

Как сообщает «Азериспорт», его показатель в табели о рангах на 1 сентября равен отметке 2767. По сравнению с прошлой классификацией он поднялся на две строчки и теперь занимает седьмое место.

Что касается других наших шахматистов, то Теймур Раджабов обосновался на пятнадцатой позиции (2758), а Гадир Гусейнов идет на девяносто седьмом месте (2654).

Тройка лидеров осталась неизменной: чемпион мира Магнус Карлсен (2876), Фабиано Каруана (2812) и Динг Лирен (2811).

В рейтинге среди женщин Гюнай Мамедзаде идет на 39-м месте (2427), а Ульвия Фаталиева – 99-я (2368).

Лидирует китаянка Хоу Юфань (2659), которая опережает свою соотечественницу Ю Венжунь (2576), а также россиянку Александру Горячкину (2564).

Minval.az