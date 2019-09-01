Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Как сообщает сайт Министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селe Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селe Айгедзор Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гызылгаджылы и Бала Джафарли Газахского района, в селe Мунджуглу Товузского района, в селe Геяли Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

Minval.az