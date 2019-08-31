Дан старт тренингам для проводников на железной дороге по теме «Удовлетворенность клиентов».

Об этом сообщили Sputnik Азербайджан в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Недовольство пассажиров обслуживанием является одной из главных проблем, с которыми сталкиваются структуры, занимающиеся пассажироперевозками. В связи с этим как частные компании, так и государственные структуры должны обращать внимание даже на мелочи, напоминают в АЖД. И главная ответственность здесь лежит на сотрудниках предприятий-перевозчиков, которые напрямую общаются с пассажирами.

Учитывая вышеизложенное, «Азербайджанские железные дороги» дали старт тренингам на тему «Удовлетворенность клиентов». Обучение проводников продлится три дня для каждой группы. Тренинг пройдут 500 проводников, из которых 300 человек уже закончили обучение.

Цель тренингов — обеспечить удовлетворенность клиентов, повышая уровень обслуживания. Для этого проводников обучают тому, как встречать пассажиров, как осуществлять качественное обслуживание, как найти индивидуальный подход каждому клиенту. Также сотрудникам АЖД предписано доброжелательно относиться к коллегам и соблюдать правила поведения в различных сложных ситуациях.

Не секрет, что общаться с некоторыми пассажирами нелегко и миссия тренеров, вовлеченных в учебный проект, — привить привычки по отказу от выражений, которые могут вызывать конфликт.

Тренинги завершатся до конца сентября, и по итогам участникам будут вручены соответствующие сертификаты. На следующем этапе к этим занятиям будут привлечены специалисты по приему грузов и кассиры, занятые в продаже билетов.

Отметим также, что в будущем для просвещения и развития профессиональных возможностей железнодорожников предусматривается создание специального Центра развития и просвещения. Для помещения был выбран один из объектов ЗАО, уже начато проектирование ремонтно-строительных работ. В упомянутом центре предусматривается установка технических лабораторий, учебного оборудования, создание тренажерных залов для обучения специалистов.

Minval.az