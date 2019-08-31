ОАО «Азеркосмос» распространило изображение нового населенного пункта, заложенного агрессорcкой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана в селе Ханлыг Губадлинского района, полученное 29 августа 2019 года с помощью спутника «Azersky».

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в ОАО «Азеркосмос».

Отметим, что сегодня исполняется 26 лет со дня оккупации Арменией Губадлинского района. Губадлинский район богат историческими памятниками IV-V веков. Армянские захватчики уничтожили Губадлинский государственный природный заказник площадью 20 тыс. гектаров, расположенный на высоте 1 600 метров над уровнем моря.

Minval.az