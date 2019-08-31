В Мингячевире выявлен факт беременности несовершеннолетней девочки.

15-летняя Э.А., находившаяся на 7-м месяце беременности, вчера утром по вызову с пляжа, расположенного в бассейне Мингячевирского водохранилища, была доставлена бригадой врачей в Мингячевирскую центральную городскую больницу и помещена в родильное отделение, передает агентство АПА.

При ней не было документов, удостоверяющих личность. При обследовании выяснилось, что девочка находится на 7-м месяце беременности. Девочка представилась как жительница Гянджи и сказала, что работает в одном из кафе в Мингячевире, не замужем, у нее нет отца, а мать живет в Гяндже. При сопровождении медицинских работников на больничном автомобиле скорой помощи ее отправили в Региональный перинатальный центр города Гянджи.

Как сообщили в Перинатальном центре, девочка уже родила. Роды были преждевременными, прошли нормально.

Принимаются меры по нахождению родных и близких девочки.

По факту проводится расследование.

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