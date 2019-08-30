В январе-июле этого года в Азербайджане в рейтинге принадлежащих государству субъектов экспорта по ненефтяному сектору лидирует с 134,8 млн. долларами США (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – рост на 17%) «Управление маркетинга и экономических операций» SOCAR.

Об этом говорится в опубликованном Центром анализа Экономических Реформ и Коммуникаций отчете.

Согласно информации, на втором месте — с 56,4 млн. долларами США ОАО «Азерэнержи». Показатель предприятия по экспорту равен показателю января-июля 2018 года.

А на третьей ступени рейтинга оказался ООО «Азералюминиум». В январе-июле этого года предприятие экспортировало продукцию на 54,9 млн. долларов США.

За отчетный период достиг высоких результатов и ЗАО «Азерголд». Так, в январе-июле текущего года ЗАО экспортировало продукцию на 45,2 млн. долларов США, что означает рост в 2,7 раза. «Азерголд» занимает 4-ое место в рейтинге.

Minval.az