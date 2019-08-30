Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников за 7 месяцев 2019 года составили $25,5 млн, что на 82% больше показателя аналогичного периода 2018 года, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

«В январе-июле 2019 года услуги Azerkosmos экспортировались в 22 страны. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на США ($9 млн), Францию ($6 млн), Малайзию ($4,2 млн), Великобританию ($3,7 млн) и ОАЭ ($838 тыс.)», — отмечает Центр.

Согласно данным Центра, доходы от экспорта услуг составили в отчетный период 89% общих доходов Azerkosmos.

Как сообщалось ранее, доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации спутников в 2018 году составили $25,6 млн.

Minval.az