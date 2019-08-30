Сегодня на проводимом в столице Японии Токио чемпионате мира в борьбу вступили два азербайджанских дзюдоиста.

Как сообщает Report, выступающие в весовой категории 100 кг Эльмар Гасымов и Зелим Коцоев вышли на татами. Гасымов в 1/32 финала встретился с белорусом Даниэлем Мукете и одержал победу золотым очком. Его очередным соперником стал представляющий Россию армянин Арман Адамян. На этот раз Гасымов одержал победу за 78 секунд, применив иппон, и прошел в 1/8 финала. В борьбе за выход в четвертьфинал азербайджанский дзюдоист встретится с бразильцем Рафаэлем Бузакаром.

Коцоев встретился с бразильцем Леонардо Гонсалвешом и одержал победу за 74 секунды с применением иппона. Его соперником в 1/16 финала стал японец Аарон Волф. Проиграв с иппоном, Коцоев приостановил борьбу.

Minval.az