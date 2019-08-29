Повышение эффективности государственного управления в Азербайджане происходило на фоне быстро ухудшающейся торговых условий вследствие спада цен на нефть, отмечают аналитики рейтингового агентства Moody`s Investors Service.

Как отмечается в отчете агентства, посвященном реформам в СНГ и их результатам, спад мировых цен на энергоносители привел к тому, что Азербайджан отменил привязку национальной валюты к доллару, что позволило несколько смягчить внешние шоки.

«В настоящее время Центральный банк Азербайджана также находится в процессе реализации таргетирования инфляции с помощью учетной ставки, но при этом Казахстан, пользующийся тем же механизмом, добивается более высоких темпов снижения инфляции и более эффективного закрепления инфляционных ожиданий», — отмечается в отчете.

Аналитики Moody`s подчеркивают, что девальвация азербайджанского маната в 2015-2016 годах привела к тому, что страна столкнулась с растущим давлением в высоко долларизированной банковской системе.

«Это давление вызвало реформы в банковском секторе, разработку новых макропруденциальных мер и законодательных инициатив. С учетом устойчивости нефтяных доходов, правительство возобновило усилия по диверсификации экономики. Мы ожидаем, что недавно внедренное (с 1 января 2019 года) в Азербайджане налоговое законодательство повысит предсказуемость политики, снизит процикличность и постепенно сократит ненефтяной дефицит бюджета», — приводит «Интерфакс» выдержки из отчета.

Minval.az