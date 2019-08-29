Международный конгресс астронавтики (МКА, IAC) в 2022 году может пройти в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ОАО «Azerkosmos».

«73-й МКА состоится в 2022 году. Мы подали официальную заявку на проведение этого мероприятия в Баку. В числе претендентов также Дели, Рио-де-Жанейро и Сингапур», — сообщили в обществе.

По данным Azerkosmos, до 20 сентября претенденты должны представить свои обновленные предложения по организации 73-го МКА, и провести финальные презентации в ходе 70-го конгресса в Вашингтоне, запланированного на 21-25 октября 2019 года.

«В рамках 70-го конгресса 25 октября состоятся выборы страны, которая проведет заседание IAC в 2022 году», — отметили в обществе.

IAC проводится раз в год в разных странах мира по инициативе Международной федерации астронавтики. В 2018 году в заседании конгресса приняли участие более 4,5 тыс. ученых, занятых в сфере астронавтики, представителей космических агентств, международных организаций и частного сектора со всего мира.

Minval.az