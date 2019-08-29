В школы завершена доставка учебников, которые будут переданы в использование учеников, получающих образование в государственных общеобразовательных учебных заведениях в 2019-2020 учебном году.

Как сообщили Report в министерстве образования, до 6 сентября планируется раздать учебники школьникам.

Школьников и их родителей просят обратиться в соответствующее государственное общеобразовательное учебное заведение до указанного периода и забрать ученики. Это позволит школьникам до начала учебного года получить все учебники и ознакомиться с их содержанием. Если по каким-либо причинам возникнут сложности с обеспечением учебниками, руководство школы следует поставить в известность.

До сведения школьников и их родителей доводиться, что согласно действующим правилам, срок использования учебников составляет четыре года, и только учебники с истекшим сроком использования заменяются на новые. Учебники, которые будут переданы в пользование ученикам в 2019-2020 учебном году, преимущественно использовались в предыдущие годы, только часть из них издана в 2019 году.

Minval.az