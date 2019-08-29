Баку вошел в топ-50 рейтинга самых безопасных городов мира на 2019 год.

Об этом говорится в ежегодном отчете, составляемым The Economist Intelligence Unit и журналом The Economist.

Согласно рейтингу столица Азербайджана заняла 49-ую строчку рейтинга с оценкой в 56,4 балла при максимуме в 100 баллов, передает Репорт.

Всего в рейтинг попали 60 крупных городов мира, которые анализируются по 57 различным показателям, таким как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.

В списке городов с самой обеспеченной цифровой безопасностью Баку достиг 46-го места с 51,7 балла, в рейтинге городов с высоким уровнем безопасности в здравоохранении — 41-ое место с 64 баллами. Азербайджанская столица также оказалась в топ-50 городов мира по персональной безопасности, заняв 49-ое место с 63,7 баллов. Баку занял 54-ое место с 46,3 баллами в рейтинге городов с безопасной инфраструктурой.

Отметим, что Баку впервые вошел в данный рейтинг, наравне с Копенгагеном, Дубаем и Лагосом.

Больше всего в лидерах рейтинга этого года оказалось городов Азиатско-Тихоокеанского региона. Первое место занял японский Токио, набрав самый высокий суммарный балл по всем показателям. Дальше идут Сингапур и японская Осака. В топ-10 стран вошли также голландский Амстердам, австралийский Сидней, канадский Торонто, американский Вашингтон, датский Копенгаген, южно-корейский Сеул и австралийский Мельбурн.

Отметим, что в настоящее время более половины (56%) всех людей в мире живут в городах, а к 2050 году из-за высоких темпов урбанизации этот показатель вырастет до 68%, указывают авторы исследования.

Minval.az