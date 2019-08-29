По результатам проведенных мониторингов были оштрафованы44 юридических и физических лица, загрязняющих Каспийское море.

Об этом заявила глава пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, передает Репорт.

По ее словам, министерство обратилось в суд с требованием прекратить деятельность 23 объектов, не выполнивших многократные предупреждения, а 165 объектам даны обязательные к исполнению указания.

«Несмотря на завершение летнего сезона, мы будем держать в поле зрения вопрос загрязнения Каспия и продолжим борьбу для решения этой проблемы. Одной из основных наших задач является предотвращение загрязнения Каспийского моря. Как правило, на пляжах скапливаются груды мусора. Мы должны прививать друг другу пляжную культуру, чтобы море и окружающая среда были чистыми», — отметила И.Ибрагимова.

Minval.az