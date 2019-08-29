С целью облегчения выдачи разрешений по различным направлениям с будущего месяца в центре “ASAN xidmət” начнет функционировать министерство экологии и природных ресурсов.

Как передает Report, об этом сообщила руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова.

Она сказала, что соответствующие разрешения на государственные экологические экспертизы, а также разрешения на рыбную ловлю и охоту на диких животных будут выдаваться в “ASAN xidmət”.

И.Ибрагимова отметила, что таким образом будет достигнуто более легкое и оперативное решение обращений граждан, повышение прозрачности и усовершенствование оказываемых услуг.

Minval.az