Сегодня женская сборная Азербайджана по волейболу провела на чемпионате Европы матч четвертого тура.

Как передает «Азериспорт», в группе С, встречи которой проходят в Будапеште, наша команда с трудом выиграла у аутсайдера подгруппы – Эстонии. Поединок завершился со счетом 3:2 (25:20, 18:25, 25:22, 22:25, 15:12).

Позже сыграют Хорватия и Венгрия.

Турнирная таблица:

Голландия (4 игры) – 12 очков (разница партий 12-0)

Азербайджан (4) — 7 (9-7)

Хорватия (4) – 7 (8-8)

Румыния (4) – 6 (7-8)

Венгрия (3) – 3 (4-6)

Эстония (5) – 1 (4-15).

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