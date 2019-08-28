Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отправился с визитом в Саудовскую Аравию.

Как говорится в сообщении пресс-службы УМК, визит совершается по приглашению советника короля Саудовской Аравии Саада бин Насер аль-Шасри.

В рамках визита председатель УМК А.Пашазаде встретится с Генеральным секретарем Лиги исламского мира, имамом Каабы, заместителем начальника по делам Мечети аль-Харам.

В программу визита, который будет проходить до 4 сентября, входят совершение умры, ряд встреч в городах Мекка, Медина, Таиф, а также посещение фабрики, где изготавливают покрытие для Каабы, музея часов Каабы, ознакомление с некоторыми реализуемыми в королевстве проектами.

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