Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу с первого по 30 октября 2019 года, и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 октября 2019 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджана 2001 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1984-2000 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие право на отсрочку от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

Также, согласно распоряжению главы государства, с 1 по 30 октября 2019 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона «О воинской обязанности и военной службе».

Кабинету министров поручено осуществить меры, предусмотренные законодательством для исполнения настоящего распоряжения.

Minval.az