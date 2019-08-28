Отделение полиции Шекинского района (северо-запад Азербайджана) возбудило уголовное дело по факту массового пищевого отравления в воскресенье на свадьбе в Доме торжеств «Фируза».

«57 гостей свадьбы, в том числе, 24 женщины и несовершеннолетний ребенок, в Доме торжеств «Фируза» в городе Шеки обратились в центральную районную больницу с диагнозом пищевое отравление», — говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и Агентства пищевой безопасности (АПБ).

В сообщении отмечается, что дело возбуждено по статье 200.3 (Производство, продажа или сбыт заведомо некачественной продукции, причинившие менее тяжкий или тяжкий вред здоровью потерпевшего) УК Азербайджана и назначены соответствующие экспертизы.

«В настоящее время ведутся необходимые следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности круга людей (виновных в произошедшем – ИФ)»,- отмечается в сообщении.

Minval.az