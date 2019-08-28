Кабинет министров внес изменение в постановление о «Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставках импортных таможенных пошлин и ставках экспортных таможенных пошлин».

Как передаёт Report, в соответствии с документом, подписанным премьер-министром Новрузом Мамедовым, импортируемый в Азербайджан октановый бензин марки АИ-92 и выше, в том числе АИ-95 освобожден от таможенной пошлины.

Согласно изменению, ставка таможенной пошлины для указанных видов бензина снижена с 15% до 0%.

Еще одним решением Кабмина ставка акцизного налога при импорте АИ-92 и выше, в том числе меньше октанового числа 95 снижена с 200 манатов за одну тонну до одного маната. Оба решения Кабмина не будут распространяться на авиационный бензин.

Эти постановления вступают в силу с 1 сентября 2019 года и будут действовать в течение 90 дней.

Minval.az