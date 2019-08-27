В соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, состоятся совместные летно-тактические учения “TurAz Qartalı-2019” с участием военно-воздушных сил двух стран. Об этом сообщала пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

В учениях, которые стартуют 2 сентября, участвует до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, в том числе самолеты МиГ-29, F-16, Су-25, P-235 “Kasa”, а также вертолеты Ми-35, Ми-17, “Sikorsky” UH-70, CH-47 “Chinook” и ATAK/AH-1W.

В ходе учений будут выполняться задания по планированию совместной деятельности авиационных средств Военно-воздушных сил Азербайджана, Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и Сухопутных сил Турции, изучению возможностей взаимодействия и боевого слаживания в ходе операций, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.

Учения продлятся до 16 сентября.

Minval.az