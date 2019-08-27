Наверняка, всем нам, женщинам, живущим в Баку, часто приходилось слышать фразу «женщина сама виновата, что мужчина к ней пристает. Не давала бы повод – жила бы спокойно».

Согласитесь, что сам по себе постулат отвратительный – лицемерный, оправдывающий хамство невоспитанного человека, не имеющего никакого права носить гордое имя МУЖЧИНА. Но так ли уж неправы те, кто зачастую пользуется этой неприятной для любой порядочной женщины фразой?

Идет коза рогатая искать козла богатого

Начнем с того, что Баку – город давным-давно уже не целомудренный: ночные клубы, бары, битком набитые охочими до разврата интуристами (и не только). Ну и спрос, естественно, рождает предложение. А если есть предложение, то почему бы не заработать и не удовлетворить (в прямом смысле этого слова) потребности тех, кто платит – и неважно, чем: манатами, евро или долларами? Да хоть юанями! Ключевое слово ПЛАТИТ.

Вот и наводнили наш южный город залетные гастролерши – но не из стран ближнего и дальнего зарубежья, как было в 70—80-х годах прошлого века, а из близлежащих районов страны – с целью и подзаработать, и в столице осесть, или же, лелея радужные надежды, найти себе богатого мужа. Ну или даже не мужа, а содержателя – не суть важно. Жить-то надо…

Причем, торг идет во всю не только в реале, но и в социальных сетях – свои странички со спец-предложениями открывают и путаны, и трансы, и лица нетрадиционной сексуальной ориентации – как видите, предложений больше, чем надо.

Возможно, данная заметка вызовет шквал критики, но давайте постараемся мыслить в социальном ключе о проблемы продажности: прежде всего, наплыв гастролерш – показатель отсутствия работы в местах их постоянного проживания, отсутствие качественного образования, серьезные проблемы в семье. В город за заработком едут и брошенные жены, вышедшие замуж в 14-15 лет, некоторые из них уже имеют детей (некоторые – от отчимов или сожителей матерей). Ведь именно эти факторы всплывают всякий раз, когда путаны попадают в полицию и пишут свои душещипательные объяснительные – как, что и почему. У каждой из этих женщин своя личная трагедия, ведь от хорошей жизни на панель не приходят – во всяком случае, так было принято считать раньше. Но давайте отставим в сторону женщин с реальными проблемами прошлого. Сегодня времена поменялись и на панель многие приходят уже по принципу «хочу жить богато». Не надо учиться, не надо работать – короче, современными «жрицами любви» выбран вполне естественный для их уровня путь наименьшего сопротивления.

Одна гребенка – на всех?

Ну и вполне естественно также и то, что глядя на изобилие продажных женщин в сети и в реале, большинство из массы мужского населения столицы цинично считает, что любая женщина, идущая по улице, продажна. Понятно, что срабатывает принцип «а вдруг отломится?» А если учесть тот факт, что ценности сегодня вконец обесценились – такое поведение неудивительно. И тот факт, что «отламывается» зачастую – также не удивляет.

Но, тем не менее, все же стоит задуматься: даже при наличии секс-индустрии в Баку стоит ли ко всем женщинам относиться как к путанам? Однозначно – это глупо. И оскорбительно.

Автор этих строк хочет отметить один пунктик: раньше, в 70-80-е годы одноклассники не обзывали девочек позорным термином «шлюха». Ну, возможно, в старших классах – бывало иногда. А что происходит сегодня? Это оскорбление, адресованное одноклассницам и школьницам, произносится уже чуть ли не с начальных классов! А потому неудивительно: мы имеем то, что сами же и поощряем – в частности, в семье и в школе. Вот откуда как говорится «ноги растут». И самое страшное, что пытаться сделать окружающий нас мир лучше уже не получится, момент упущен. Да и бороться некому, ведь, по мнению либерально настроенного большинства, такое происходит не только в Баку… Да, мы согласны, но в других странах, где такое происходит, и законы работают – в отличии от нашей страны. И суды работают нормально, и социальные службы, и реабилитационные центры, и уровень образования намного выше – чего не скажешь про нашу страну. И – кстати – любая попытка приставания к женщине расценивается как попытка изнасилования, а по голове за это уж явно не погладят. У нас же работает банальная отмазка «сама виновата»: не так оделась, не так накрасилась… Можно подумать, что одежда и макияж – это главный показатель нравственности. Автор этих строк неоднократно был свидетелем разговорчиков при виде женщины, выходящей из собственного авто: «Папик подарил!» И это — еще самое легкое из того, что пришлось невольно услышать.

А потому стоит задать вопрос: может быть, хватит уже кидаться заезженными клише? Ведь не все женщины – проститутки. Наверное, все же иногда надо вспоминать, что вы – мужчины, прямым предназначением которых является не только ношение брюк.

На личную почту автора часто приходят письма, в которых матери жалуются на озабоченных одноклассников или мальчиков из соседней школы, которые пристают к их дочерям. Далеко за примерами ходить не надо: достаточно вспомнить случай с гибелью Элины Гаджиевой, затравленной именно парнями-одногодками. А потому неплохо было бы руководству Министерства образования не замудренные коллоквиумы внедрять, а сделать обязательным предметом уроки самообороны для девочек – как в Китае. И если бы девочки умели стоять за себя, давая отпор оскорбляющим их негодяям, то постепенно негодяи эти, как говорится, сошли бы на «нет», ибо хорошая затрещина действует гораздо эффективнее 1000 слов.

Яна Мадатова

Minval.az