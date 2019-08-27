«Очередные встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении практически уже ничего не дают для продвижения процесса нагорно-карабахского урегулирования. Но сам факт того, что они ещё проходят, причём в регулярном, а не хаотическом режиме, всё-таки, следует считать позитивным. Во время настоящей войны таких встреч не бывает. Однако надеяться на какую-то конкретику, по результатам этих встреч, уже не приходится, её нет и не будет».

Такое мнение в интервью Minval.az высказал российский политолог, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук, комментируя ожидающуюся встречу глав МИД Азербайджана

и Армении.

«На мой взгляд, азербайджанская сторона должна более активно выражать свой протест по поводу уже целого пакета заявлений Никола Пашиняна, которые, по сути, перечёркивают весь многолетний переговорный процесс. Необходимы как минимум оценки этих заявлений со стороны сопредседателей МГ ОБСЕ, а как максимум допрос – да, именно официальный допрос на особом заседании – премьера Армении по поводу явных попыток провоцирования новой войны в регионе.

Это выглядит открытым издевательством не только над Азербайджаном, но и над здравым смыслом, когда в Ереване сначала говорят, что не имеют никакого отношения к суверенному «Арцаху», а потом объявляют, что он является неотъемлемой частью Армении», – подчеркнул политолог.

По его словам, заниматься этим должны именно контролёры за ходом карабахского урегулирования, «в противном случае уже сейчас их можно обвинить в молчаливом соучастии в развязывании новой войны». Их непосредственной задачей является выявление, как это называлось раньше, «поджигателей войны», говорит Трофимчук. Но раз они не выявляют, да и вообще снимают с себя всякую ответственность, то автоматически встают в ряд тех самых «поджигателей», убежден наш собеседник.

«Поэтому заявление Пашиняна о том, что «Арцах — это Армения» является не только информационным тестом, не только сигналом всему миру, но и открытым демаршем, который, судя по всему, никто остановить уже не в силах. Думаю, что сам по себе Пашинян бы на это не пошёл, у него за спиной должны стоять настоящие авторы таких проектов. Поэтому не сопредседатели являются адресатами таких посланий Пашиняна, сопредседателей он уже давно не принимает в расчёт. Нельзя исключать и того, что кто-то из них, так странно молчащих, также заинтересован в эскалации тональности таких заявлений.

Назвать такое положение вещей «двойными стандартами», на мой взгляд, было бы слишком слабой квалификацией. Открытое провоцирование войны – вот адекватная оценка происходящего», – уверен собеседник «Минвала».

Minval.az