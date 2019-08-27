35-летнего вора в законе Гурама Чихладзе, известного в криминальных кругах как Квежович, избили в Турции на встрече с главным авторитетом Азербайджана, вором в законе Надиром Салифовым (Гули).

Об этом 27 августа сообщает «Прайм Крайм».

Встреча состоялась накануне, Чихладзе и Салифов увиделись впервые. Переговоры были устроены при содействии лидера преступного мира России вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), который попросил Салифова быть помягче с Чихладзе.

Однако Чихладзе на встрече неожиданно для всех стал вести себя вызывающе и назвал своими друзьями сторонников Ровшана Джаниева (Ленкоранский), которые причастны к теракту в доме Салифова в 2017 году. Чихладзе также заявил, что сторонники Джаниева не являются «суками», как их называет Салифов.

Однако Чихладзе решил проучить один из сторонников Салифова, который счел, что вор в законе ведет себя слишком дерзко перед его боссом. В итоге Чихладзе побили прямо перед Салифовым, после чего потерпевший поспешил удалиться. Его обидчиком стал некий Арман, казах по национальности и один из кандидатов в новые воры в законе.

Сам Арман после инцидента заявил, что не знал, на кого поднимает руку. Его босс Салифов в свою очередь сообщил, что своего человека в обиду не даст и при необходимости накажет его сам.

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