Десять самых богатых людей планеты 23 августа потеряли более 14 миллиардов долларов из-за падения мировых бирж и обострения торгового конфликта США и Китая.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Так, самые значительные потери понес глава компании Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире: его состояние сократилось на 3,25 миллиарда долларов за день.

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга, основателя Microsoft Билла Гейтса, соучредителей холдинговой компании Google — Alphabet Inc. — Ларри Пейджа и Сергея Брина, сооснователя Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison), главы инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократилось на сумму от 1,3 до 1,8 миллиарда долларов.

Между тем российские миллиардеры, входящие в индекс BBI, за один день в общем потеряли порядка двух миллиардов долларов: в частности, самые большие потери были у совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова (384 миллиона долларов) и совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона (300 миллионов долларов).

Однако были и те, кому удалось увеличить состояние. Так, главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин за день заработал 137 миллионов долларов, а бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко — 128 миллионов.

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