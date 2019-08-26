Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов заявил, что намерен определиться со своим будущим в ближайшее время.

«Матч» напоминает, что Самедов завершил профессиональную карьеру по окончании прошлого сезона.

— Куда идти, я пока не определился. Хочу сейчас немного отдохнуть, побыть с семьей, детьми, никуда не тороплюсь. В любом случае уже надо начать этим заниматься — наверняка это будет какая-то футбольная история. Тренером буду вряд ли, возможно, функционером, — сказал Самедов.

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