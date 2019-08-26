Первый вице-президент Азербайджана, первая леди страны Мехрибан Алиева в соцсети Facebook поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения.

В опубликованном Мехрибан Алиевой посте говорится:

Дорогие друзья, сердечно благодарю всех за поздравления с моим днём рождения. Спасибо каждому из вас за теплоту, искренность и добрые пожелания. В свой день рождения я получила от вас самый дорогой подарок – вашу поддержку, доверие и любовь. Глубоко признательна вам за это. Желаю всем добра, счастья, согласия, мира и процветания.

Искренне Ваша Мехрибан Алиева.



Minval.az