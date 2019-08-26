В Агдаше произошло массовое отравление. Как сообщает АПА, инцидент произошел на «малой свадьбе» в селе Джардам.

Участники торжества – 4-летний Полад Аскеров, годовалый Туран Джебраилов, 4-летний Аловсат Джебраиллы, 4-летняя Зейнаб Джебраилова, 3-летний Фарид Джебраиллы, 6-летний Сеймур Аскеров, 13-летняя Вюсала Мехдиева, 23-летняя Рамиля Аббасова, 32-летняя Камиля Мамедова и 37-летняя Ясаман Джахангирова были доставлены в больницу с диагнозом пищевого отравления.

Отравившиеся на «малой свадьбе» 10 человек обратились в больницу минувшей ночью и утром.

В Агдашской центральной районной больнице сообщили, что после оказания пострадавшим амбулаторной помощи они были отпущены домой.

По факту проводится расследование.

Minval.az