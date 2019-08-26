Жуткая трагедия во Флорештском районе Молдовы — 9-летняя девочка сгорела в огне, будучи подожженной своим собственным отцом, пишет «Блокнот Молдова».

Уроженец Азербайджана в возрасте 47 лет проживал в одном доме с тестями, а также с дочерью, в то время как супруга уехала в Италию на заработки. Там она нашла себе другого мужчину, и ее законный муж крайне непросто переживал это. В итоге все привело к страшной трагедии.

Примерно в 2 с половиной часа минувшей ночи 61-летний хозяин дома был разбужен супругой, которая сообщила ему, что чувствует запах бензина. Как оказалось, опасения были не напрасными — их зять в это время готовил страшное преступление, облив бензином комнату, в которой спала его собственная 9-летняя дочь.

Когда вспыхнул пожар, тестям и их 30-летнему сыну удалось выбраться из дома, а вот спасти девочку уже не получилось. Позже её тело было обнаружено спасателями — ребенок погиб в страшных муках, сообщает телеканал ProTV. Впрочем, и сам виновник происшествия также пострадал — его тело было найдено в бессознательном состоянии и он был интернирован в больницу.

Как сообщили хозяева дома, мужчина проживал с ними 11 лет, и буквально накануне он узнал о том, что его жена не вернется из Италии, найдя себе другого мужчину. Именно это и привело к трагедии, считают хозяева дома.

Minval.az