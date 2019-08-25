Гостями церемонии открытия 18-го конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи стала прославленная оперная пара – Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Азербайджанский тенор потряс переменами во внешности – он здорово похудел.

«С декабря я сбросил 26 килограммов, – похвастался Эйвазов в интервью российскому интернет-порталу «Дни.ру». – Весил 120, сейчас 94 килограмма. Но останавливаться на этом не намерен. Маэстро Игорь Крутой посоветовал мне чудесную диету, которой я и придерживаюсь».

«Я убрал из рациона все сладкое, хотя безумно его люблю, перестал есть десерты, – продолжает 42-летний Юсиф. – Убрал многие углеводы – ем только правильные или же сократил количество потребляемых. Добавил спорт – в каждой стране, в каждом городе, где бываю с концертами, занимаюсь с тренером».

Интересно, что красавица-жена певца никак не похудение не мотивировала. «Аня всегда мне говорила, что любит меня любым и ей мой вес не важен, – пояснил артист. – Но сейчас, наверное, любит сильнее, если уж полюбила изначально в былом обличии».

А как похудение Эйвазова сказалось на исполнении им супружеских обязанностей? «Секс у нас всегда был хороший, – заверила Нетребко». «А знаете, в чем самый большой плюс моего похудения? – подхватил счастливый супруг. – У нас поз стало больше в постели!»

Minval.az