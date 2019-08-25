Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет солнечной, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в воскресенье Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-24, днем — 30-35 градусов тепла, в Баку ночью — 22-24, днем — 32-34 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 60-70 процентов, днем — 30-40 процентов.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) — 25-26 градусов, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но утром и днем в некоторых северных и западных районах возможны дожди и грозы. В отдельных местах Большого Кавказа возможны ливни и град. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью — 19-24, днем — 33-38 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 23-28 градусов тепла.

Minval.az