Сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками проведен ряд спецопераций в отношении лиц, занимающихся сбытом и незаконным оборотом наркотиков.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления в Бинагадинском районе, был задержан ранее судимый житель города Лянкяран Мехман Байрамов. При личном обыске у него было обнаружено и изъято 0,565 грамма, а в управляемом им автомобиле марки Opel — 1 килограмм обладающего высокой эффективностью психотропного вещества метамфетамина. В своих показаниях задержанный признался, что приобрел психотропные вещества с целью продажи, передает АПА.

В ходе очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления в Сураханском районе, был задержан ранее неоднократно судимый житель Физулинского района Хагани Гасанов. В ходе досмотра у него было обнаружено и изъято 2,161 грамм, а в его доме в поселке Говсан — 100,901 грамм героина.

Еще одна операция, проведенная сотрудниками Главного управления по раскрытию наркобаронов, произошла в Хатаинском районе столицы. Так, в управление поступило сообщение о том, что в поселке Ахмедлы по улице Зыг йолу некая Халида занимается продажей наркотиков. В ходе операции жительница Хатаинского района Халида Агаева была задержана и передана следствию. Во время задержания у нее было обнарудено и изъято 78,173 грамма героина, в ее доме — 3 килограмма 20 граммов героина, 194,645 грамма опиума, 500 граммов метамфетамина и 1 электронные весы. Х.Агаева заявила, что уже некоторое время занимается продажей наркотиков, а также выдает себя за «Бибиханым», чтобы никто не знал ее подлинную личность.

В отношении каждого задержанного возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.





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