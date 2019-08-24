Жестокое избиение двух женщин произошло в поселке Бузовна Хазарского района Баку.

Как сообщил руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, житель села Ляки Агдашского района, проживающий в столице квартирантом, Эльнур Байрамов (1984 года рождения) напал на свою жену и тещу.

«Отделение полиции №1 Управления полиции Хазарского района проводит разбирательство по заявлению о физическом насилии в отношении Г.Абдуллаевой, проживающей на улице Мустафаева в поселке Бузовна, и ее дочери Х.Гаджиевой.

На основании собранных материалов Эльнур Байрамов был задержан в качестве подозреваемого.

В своих показаниях Байрамов заявил, что 21 августа у него возник спор с женой — Х.Гаджиевой, — из-за чего он выгнал ее из дома.

Вскоре его теща Г.Абдуллаева позвонила и сообщила, что дочь с ребенком находятся в ее доме.

Во время телефонного разговора между сторонами вновь вспыхнул спор, из-за чего Э.Байрамов пришел в дом тещи, где жестоко избил и ее, и жену. Полиция собирает материалы для дачи правовой оценки конфликту, назначена судмедэкспертиза для определения степени тяжести нанесенных женщинам травм», — подчеркнул майор Э.Гаджиев, передает агентство 1news.az .

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