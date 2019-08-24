В Турции к 650-летию Имадеддина Насими выпущена бронзовая монета номиналом в 2,5 лиры, передает Trend.

Согласно информации, на лицевой стороне монеты вычеканено изображение поэта, а на оборотной — надпись «Türkiye Cumhuriyeti 2,5 Lira».

Minval.az