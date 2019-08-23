Информация, распространенная в некоторых зарубежных интернет-ресурсах о том, что США транспортирует израильские дроны в Азербайджан для атаки на Ирак и Иран совершенно безосновательна, ложна и носит характер дезинформации.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Отметим, что в ряде зарубежных СМИ была распространена информация с заголовком «США транспортирует израильские дроны в Азербайджан для атак на Ирак».

Согласно информации, командир иракской группировки Хашд аль-Шааби (силы народной мобилизации) Абу Мехди Аль-Мохандис обвинил США в транспортировке израильских дронов в Азербайджан для атак на Ирак и Иран.

Minval.az